Эксперты: Новая Зеландия слишком зависит от посадки новых деревьев

Дерево. Иллюстративное фото: Catherine MacBride / Getty Images

Сильная зависимость Новой Зеландии от посадки деревьев для компенсации углеродного загрязнения угрожает амбициозным планам страны по достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году. Об этом заявил консультационный орган правительства по вопросам климатической политики, передает The Guardian.

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Независимая климатическая комиссия опубликовала в среду проект руководства, который должен быть рассмотрен лидерами Новой Зеландии при разработке следующего плана по достижению целей страны, связанных с сокращением выбросов парниковых газов. Опубликованный документ вызвал тревогу по поводу того, что правительство включило компенсацию выбросов углерода за счет лесного хозяйства в свои расчеты.

Кроме того, экспертов насторожило отсутствие ясности в отношении того, насколько достижение климатических целей должно состоять из реального сокращения деятельности с высоким уровнем загрязнения.

В отчете говорится, что правительству Новой Зеландии "необходимо сделать выбор относительно того, как далеко оно зайдет" в прямом сокращении деятельности, загрязняющей окружающую среду, по сравнению с простой посадкой деревьев для удаления углерода. Если этого не произойдет, Новая Зеландия не сможет достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году.

Выбросы в Новой Зеландии выросли на 57% в период с 1990 по 2018 годы. Это второй по величине рост среди всех промышленно развитых стран.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2018512-eksperty-novaya-zelandiya-slishkom-zavisit-ot-posadki-novyh-derevev/