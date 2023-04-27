Японская компания ispace не смогла высадить грузовой корабль на Луне

Луна. Иллюстративное фото: pexels.com

Японская компания по исследованию Луны ispace во вторник, 25 апреля, попыталась высадить первую грузовую миссию на Луне, но потеряла связь с космическим кораблем. Однако руководство компании все равно заявило, что гордится достижениями первой миссии, передает CNBC.

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О неудачной попытке высадить первую грузовую миссию на Луне сообщил генеральный директор ispace Такеши Хакамада.

"Нам не удалось совершить успешную посадку на лунную поверхность. Но мы очень гордимся тем, что многого достигли во время первой миссии. Мы продолжим наши исследования и не собираемся их прекращать", — говорится в заявлении гендиректора.

Лунный посадочный модуль первой миссии токийской компании должен был мягко приземлиться в кратере Атлас в северо-восточном секторе Луны. На борту не было людей. Беспилотный космический корабль содержал различную полезную нагрузку.

Высадка грузового судна на Луне сделала бы ispace первой частной компанией, которой удалось добиться такого достижения. Но компания потеряла связь с посадочным модулем в самый последний момент и не смогла восстановить ее. Команда компании расследует ситуацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2018333-yaponskaya-kompaniya-ispace-ne-smogla-vysadit-gruzovoy-korabl-na-lune/