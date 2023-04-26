Температура мирового океана резко повысилась в апреле 2023 года

Океан. Иллюстративное фото: pexels.com

Повышение температуры мирового океана встревожило ученых. Океан никогда не нагревался так сильно и так быстро. Нагревание мировых вод может привести к вымиранию морских жителей и поднять уровень моря, передает BBC.

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В этом месяце мировой океан достиг нового рекордно высокого уровня температуры. Он никогда не нагревался так сильно и так быстро. И ученые не до конца понимают, почему это произошло. Эксперты также напоминают, что в ближайшие месяцы мир ожидает сильное погодное явление Эль-Ниньо, которое также влияет на повышение температуры мировых вод.

Слишком высокая температура мирового океана убивает рыб и других обитателей морского дна. Кроме того, она может привести к экстремальной жаре и слишком сильно поднять уровень моря. Из-за высокой температуры мировой океан также не сможет эффективно поглощать парниковые газы.

За последние 15 лет аккумулированное Землей тепло увеличилось на 50%. При этом большая часть излишков уходит в океаны. Это имеет серьезные последствия — не только общая температура океанов достигла нового рекорда в апреле этого года, в некоторых регионах разница с долгосрочной перспективой была огромной.

"Еще не совсем понятно, почему происходят такие быстрые изменения. За последние 15 лет температура мирового океана сильно выросла. И мы пока не можем сказать, следствие ли это глобального потепления или естественная изменчивость", — сказала Карина фон Шукманн, ведущий автор нового исследования и океанограф исследовательской группы Mercator Ocean International.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2018159-temperatura-mirovogo-okeana-rezko-povysilas-v-aprele-2023-goda/