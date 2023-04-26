Работающие удаленно американцы жалуются на слежку со стороны начальства

Ноутбук. Иллюстративное фото: Daniel Acker / Bloomberg / Getty Images

Американцы, работающие удаленно, жалуются на то, что работодатели следят за ними с помощью специальных приложений. Эксперты в области труда говорят, что в настоящее время в компаниях усиливается тенденция "паранойи производительности", передает CNBC.

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Микроменеджмент (наблюдение за действиями сотрудников) уже давно развит на рабочих местах. Однако в пандемию с распространением работы в удаленном формате многие руководители стали подвержены "паранойе производительности". Это выражение впервые употребили в Microsoft, оно означает максимальный контроль над действиями сотрудников.

Спрос на программное обеспечение для мониторинга сотрудников резко вырос после пандемии. Согласно одному отчету, поисковые запросы такого ПО выросли на 75% в марте 2020 года по сравнению со среднемесячным показателем 2019 года. И спрос оставался таким же высоким в 2021 и в 2022 годах.

Большинство программ для мониторинга сотрудников позволяют пользователям видеть все происходящее на рабочем столе человека в режиме реального времени — от нажатий клавиш и активности в интернете до электронной почты и мессенджеров. Отчет ExpressVPN показал, что около 80% работодателей используют программное обеспечение для мониторинга, чтобы отслеживать производительность сотрудников и их онлайн-активность.

Исследование ExpressVPN также показало, что люди, которые знают, что за ними следят, работают намного дольше и беспокоятся сильнее. Отчет 2021 года показал, что мониторинг сотрудников может иметь неприятные последствия. Люди склонны брать больше перерывов, чтобы отвлечься на личные дела. Кроме того, некоторые начинают делать работу намного медленнее, чтобы приложение не сообщило работодателям, что в какой-то момент человек был ничем не занят.

Джая Дасс, управляющий директор Randstad в Сингапуре и Малайзии, заявила, что любое программное обеспечение для мониторинга сотрудников является "нарушением доверия и неприкосновенности частной жизни". По ее словам, такая слежка приравнивает человека к товару и сильно влияет на его эмоциональное состояние.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2018157-rabotayuschie-udalenno-amerikantsy-zhaluyutsya-na-slezhku-so-storony-nachalstva/