Врачи: Конъюнктивит может быть симптомом нового штамма COVID-19

Глаз. Иллюстративное фото: pexels.com

Конъюнктивит может быть одним из признаков заболевания новым штаммом COVID-19 Arcturus. Эксперты в области здравоохранения говорят, что пока не готовы окончательно связывать данный признак с коронавирусом, но отдельные факты указывают на это, передает The Washington Post.

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Врачи предположили, что признаками заболевания штаммом Arcturus могут быть лихорадка и конъюнктивит. Причем эти признаки в основном наблюдаются у детей. Уильям Шаффнер, профессор инфекционных заболеваний в Медицинском центре Университета Вандербильта, говорит, что врачи задокументировали обращения родителей, которые привели детей, имеющих эти симптомы.

Однако конъюнктивит может быть вызван аллергией, травмой, бактериальной инфекцией или вирусной инфекцией. Причем не только у детей, но и у взрослых. Поэтому тот факт, что число жалоб на конъюнктивит возросло, может говорить только о том, что сейчас в США начался сезон аллергий.

"Прежде чем связывать новый симптом с коронавирусом, необходимо провести тщательное исследование", — сказала Моника Ганди, эксперт по инфекционным заболеваниям из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Томас Штайнеманн, представитель Американской академии офтальмологии, сказал, что, хотя коронавирус может вызвать заболевание, более вероятными причинами могут быть другие вирусы и аллергия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2017987-vrachi-konyunktivit-mozhet-byt-simptomom-novogo-shtamma-covid-19/