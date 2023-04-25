Суд в Испании восстановил на работе мужчину, уволенного за пьянство

Пиво. Иллюстративное фото: pexels.com

Верховный суд в Испании вынес беспрецедентное решение, согласно которому, если человек употребляет алкоголь на рабочем месте, это еще не значит, что он не может выполнять свою работу. Суд признал, что одна из испанских компаний незаконно уволила мужчину, который пил в рабочее время, передает The Guardian.

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Верховный суд юго-восточного региона Мурсия постановил, что электротехническая компания не представила достаточных оснований для увольнения мужчины, который выпил более трех литров пива в рабочий день. Компанию обязали восстановить уволенного работника и выплатить ему компенсацию в размере 47 тысяч евро. Суд также отметил, что компания не учла тот факт, что употреблять пиво человек начал из-за того, что работал на жаре.

Речь идет об электрике одной из компаний, который проработал в ней 27 лет. Он был уволен в сентябре 2021 года после того, как частный детектив, нанятый его работодателями, в течение нескольких дней следил за фургоном электрика. Детектив выяснил, что мужчина употреблял не менее трех литров пива в течение рабочего дня.

В письме компании, которое получил уволенный сотрудник, сказано, что его увольняют за неоднократное и чрезмерное употребление алкоголя в течение рабочего дня, которое угрожает его физическому благополучию, а также благополучию его коллег.

Суд счел действия компании необоснованными. Так, согласно решению суда, в отчете частного детектива не сказано, что уволенный мужчина демонстрировал признаки опьянения. Поэтому нет никаких доказательств (документальных, экспертных, свидетельских), которые бы говорили о том, что его физические и умственные способности пострадали, и он не мог выполнять свою работу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2017986-sud-v-ispanii-vosstanovil-na-rabote-muzhchinu-uvolennogo-za-pyanstvo/