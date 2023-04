Выбросы в атмосферу выросли впервые за восемь лет в Японии

Завод. Иллюстративное фото: pexels.com

Выбросы в атмосферу в Японии выросли впервые за последние восемь лет. Это нанесло удар по климатической цели правительства. По сообщению министерства окружающей среды, увеличение выбросов было вызвано восстановлением экономики после пандемии, передает Bloomberg.

Рост количества выбросов в атмосферу в Японии составил 2% с марта 2021 года по март 2022 года. По данным Министерства окружающей среды, количество выбросов составило 1,12 млрд метрических тонн углекислого газа. Новые цифры представляют собой снижение на 20% по сравнению с уровнем 2013 года. Япония заявила, что для достижения цели по нулевому выбросу стране необходимо сократить выбросы на 46% к концу этого десятилетия.

Согласно данным, собранным Bloomberg и Network for Greening the Financial System, организацией, объединяющей более 100 центральных банков, по сравнению с другими странами "Большой семерки" стратегия сокращения выбросов в Японии сильнее всего отстает от целей на 2030 год. В идеале, к 2050 году Япония должна прийти к нулевым выбросам.

Уровень выбросов также вырос и в других странах G-7 — США, Великобритании, Франции, Германии, Италии и Канаде. В Японии наиболее заметный рост произошел в промышленном секторе, где выбросы увеличились на 5,4%. Загрязнение от коммерческого сектора выросло на 3,3%. Выбросы в жилом секторе снизились на 6,3%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2017720-vybrosy-v-atmosferu-vyrosli-vpervye-za-vosem-let-v-yaponii/