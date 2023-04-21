Ученые заявляют, что открыли механизм, из-за которого седеют волосы

Женщина. Иллюстративное фото: pexels.com

Ученые заявляют, что они открыли механизм, из-за которого волосы людей седеют с возрастом. По их словам, данное открытие поможет в разработке лечения, способного изменить клетки человека и остановить процесс потери пигмента волос, передает The Guardian.

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Ученые во главе с исследователями из медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета предположили, что определенные стволовые клетки обладают уникальной способностью переходить из отдела роста в фолликулы.

Именно потеря способности двигаться у данных клеток, которая развивается с возрастом, приводит к тому, что волосы теряют пигмент. Исследование было сосредоточено на клетках кожи мышей, а также обнаруженных у людей стволовых клеток меланоцитов или McSC.

Исследователи говорят, что если их выводы верны, то с их помощью может быть открыт потенциальный способ обратить вспять или предотвратить появление седых волос.

"Новые механизмы повышают вероятность того, что такое же фиксированное положение стволовых клеток меланоцитов может существовать у людей. Если мы поможем застрявшим клеткам снова перемещаться между развивающимися отсеками волосяного фолликула, то, вероятнее всего, мы сможем вернуть волосам их естественный цвет", — говорит ведущий исследователь Ци Сун, научный сотрудник NYU Langone Health.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2017553-uchenye-zayavlyayut-chto-otkryli-mehanizm-iz-za-kotorogo-volosy-sedeyut/