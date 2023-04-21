Эксперты посоветовали начальникам не стремиться быть психологами для сотрудников

Офис. Иллюстративное фото.: pexels.com

Увольнения, споры о возвращении в офис, опасения по поводу того, что искусственный интеллект заменит людей. Все это повышает уровень стресса среди работающего населения, а также обнажает тревожную тенденцию. Лишь немногие менеджеры в курсе, как вести себя, если сотрудники сталкиваются с проблемами психического здоровья, передает Bloomberg.

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По данным Фонда семьи Кайзер, девять из десяти взрослых американцев считают, что страна столкнулась с кризисом психического здоровья. При этом в большинстве компаний приняты рекомендации для менеджеров о том, как действовать в ситуации, если сотрудник столкнулся с тревогой и депрессией. Однако лишь немногие из людей, которые наделены такими полномочиями, действительно знают, как вести диалог с сотрудником.

По мнению экспертов, сейчас многие компании пытаются заблаговременно провести беседы с сотрудниками о тревожности и депрессии, однако делают это бессистемно и тем самым лишь увеличивают давление на сотрудников. Семь из десяти сотрудников, опрошенных профессиональной сетью Fishbowl, заявили, что им неудобно обсуждать свои потребности и проблемы психического здоровья с начальством.

В данной ситуации эксперты советуют обращаться к привлеченным профессионалам, которые могли бы поработать с сотрудниками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2017551-eksperty-posovetovali-nachalnikam-ne-stremitsya-byt-psihologami-dlya-sotrudnikov/