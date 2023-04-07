Сериалы и футбол: какие YouTube-ролики чаще всего смотрели казахстанцы в марте

YouTube. Иллюстративное фото: pexels.com

Март - месяц, насыщенный выходными, когда можно расслабиться и посмотреть ролики в YouTube. Мы выбрали видео, которые набрали наибольшее количество просмотров в марте, передает NUR.KZ.

Новостные

Обзор матча Казахстан – Дания 3:2. Отборочный турнир ЕURO-2024 / QAZSPORT TV / ҚАЗСПОРТ TV

Пальму первенства в этот раз держит футбольный матч, состоявшийся между Казахстаном и Данией. Казахстанские футболисты одержали победу над европейской командой - счет составил 3:2. Видео посмотрели 503 168 раз.

Конфликт в Байконуре: Казахстан арестовал имущество Роскосмоса / Atameken Business News / Атамекен Бизнес Новости

Поводом для ареста имущества Роскосмоса послужила задолженность на 13,5 млрд тенге. Казахстан настаивает, чтобы деньги вернули. Обсуждение ситуации с политологом Жаксылыком Сабитовым и вице-министром МЦРИАП РК Маликом Олжабековым набрало 125 120 просмотров.

"Журналистік зерттеу": Қонақ үйдің алтыншы қабатынан секіріп қашқан қыз / Turkistan TV

Журналистское расследование случая, когда девушка выпала из окна на шестом этаже отеля в Туркестанской области, набрало 122 548 просмотров.

Астанада мектеп директоры күйеуін пышақтап өлтірді / Информбюро

Новость о том, что директор школы в Астане убила своего мужа, потрясла всю страну. Видеосюжет программы "Информбюро" набрал 101 614 просмотров.

Жан дүниесі қазақ украин қызы / SARYARQA TV

Жительница Караганды Ольга Осипчук прекрасно говорит на казахском языке, чтит национальные традиции и играет на домбре. Видеосюжет набрал 48 362 просмотра.

Развлекательные

Turar – «Армандамын» / Khabar TV

Зажигательная песня исполнителя Turar "Армандамын" так полюбилась казахстанцам, что видеоролик певца набрал 721 588 просмотров.

“MISS QOSLIKE 2023” V кезең / QosLike

В ежедневных прямых эфирах программы - интересные персонажи, которые пытаются построить свою личную жизнь. Наводящие на размышления ситуации, неожиданные события и романтические истории. Ведет программу Диана Скатова.

Видео набрало 710 101 просмотр.

Арыстан қайта келді / Бір Болайық!

Телешоу "Бір болайық" давно полюбилось казахстанцам. Очередной выпуск они посмотрели 432 496 раз.

Қайны мен жеңгенің махаббаты | Зың-зың Күлпәш/ Седьмой канал

Свекровь Кулпаш, Улбосын, днем ​​и ночью смотревшая сериалы, заболела сериаломанией. Невестка начинает искать выход.

Серия набрала 201 794 просмотра.

«Жат бауыр» телехикаясы І 5-бөлім / Qazaqstan TV

Сериал рассказывает о борьбе жен двух братьев, живущих в одном доме, за особняк и бизнес. По мнению матери, младшая невестка вносит раздор между братьями и разрушает благополучие дома.

Серия набрала 227 926 просмотров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2015704-serialy-i-futbol-kakie-youtube-roliki-chasche-vsego-smotreli-kazahstantsy-v-marte/