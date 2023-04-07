Сериалы и футбол: какие YouTube-ролики чаще всего смотрели казахстанцы в марте
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Март - месяц, насыщенный выходными, когда можно расслабиться и посмотреть ролики в YouTube. Мы выбрали видео, которые набрали наибольшее количество просмотров в марте, передает NUR.KZ.
Новостные
Обзор матча Казахстан – Дания 3:2. Отборочный турнир ЕURO-2024 / QAZSPORT TV / ҚАЗСПОРТ TV
Пальму первенства в этот раз держит футбольный матч, состоявшийся между Казахстаном и Данией. Казахстанские футболисты одержали победу над европейской командой - счет составил 3:2. Видео посмотрели 503 168 раз.
Конфликт в Байконуре: Казахстан арестовал имущество Роскосмоса / Atameken Business News / Атамекен Бизнес Новости
Поводом для ареста имущества Роскосмоса послужила задолженность на 13,5 млрд тенге. Казахстан настаивает, чтобы деньги вернули. Обсуждение ситуации с политологом Жаксылыком Сабитовым и вице-министром МЦРИАП РК Маликом Олжабековым набрало 125 120 просмотров.
"Журналистік зерттеу": Қонақ үйдің алтыншы қабатынан секіріп қашқан қыз / Turkistan TV
Журналистское расследование случая, когда девушка выпала из окна на шестом этаже отеля в Туркестанской области, набрало 122 548 просмотров.
Астанада мектеп директоры күйеуін пышақтап өлтірді / Информбюро
Новость о том, что директор школы в Астане убила своего мужа, потрясла всю страну. Видеосюжет программы "Информбюро" набрал 101 614 просмотров.
Жан дүниесі қазақ украин қызы / SARYARQA TV
Жительница Караганды Ольга Осипчук прекрасно говорит на казахском языке, чтит национальные традиции и играет на домбре. Видеосюжет набрал 48 362 просмотра.
Развлекательные
Turar – «Армандамын» / Khabar TV
Зажигательная песня исполнителя Turar "Армандамын" так полюбилась казахстанцам, что видеоролик певца набрал 721 588 просмотров.
“MISS QOSLIKE 2023” V кезең / QosLike
В ежедневных прямых эфирах программы - интересные персонажи, которые пытаются построить свою личную жизнь. Наводящие на размышления ситуации, неожиданные события и романтические истории. Ведет программу Диана Скатова.
Видео набрало 710 101 просмотр.
Арыстан қайта келді / Бір Болайық!
Телешоу "Бір болайық" давно полюбилось казахстанцам. Очередной выпуск они посмотрели 432 496 раз.
Қайны мен жеңгенің махаббаты | Зың-зың Күлпәш/ Седьмой канал
Свекровь Кулпаш, Улбосын, днем и ночью смотревшая сериалы, заболела сериаломанией. Невестка начинает искать выход.
Серия набрала 201 794 просмотра.
«Жат бауыр» телехикаясы І 5-бөлім / Qazaqstan TV
Сериал рассказывает о борьбе жен двух братьев, живущих в одном доме, за особняк и бизнес. По мнению матери, младшая невестка вносит раздор между братьями и разрушает благополучие дома.
Серия набрала 227 926 просмотров.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2015704-serialy-i-futbol-kakie-youtube-roliki-chasche-vsego-smotreli-kazahstantsy-v-marte/