Влажные салфетки могут запретить в Англии в следующем году

Влажные салфетки. Иллюстративное фото: pixabay.com

Влажные салфетки могут быть запрещены на территории Англии из-за их влияния на загрязнение воды. Министр окружающей среды Тереза ​​Коффи заявила, что запрет должен вступить в силу в следующем году после того, как пройдут все процедуры согласования, передает BBC.

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В настоящее время английские власти разрабатывают широкомасштабный план по очистке воды от загрязнений. По данным экологов, ни один водоем Англии в настоящее время нельзя назвать достаточно чистым. При этом группы, представляющие оппозицию, раскритиковали усилия правительства, как малоэффективные.

Влажные салфетки, смытые в унитаз, являются причиной 93% случаев засоров канализации. Согласно данным Water UK, на устранение этих засоров ежегодно тратится около 100 млн фунтов стерлингов. И хотя сейчас можно купить экологичные альтернативы привычных влажных салфеток, 90% продукции в магазинах содержит пластик. Пластик не разлагается, поэтому попадая в канализацию, влажные салфетки собираются в один большой комок и создают засор в трубах.

Запрет на влажные салфетки является частью более широкой стратегии под названием "План по воде", с помощью которой Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства хочет улучшить качество воды в Англии. Он включает в себя потенциальный запрет на некоторые виды так называемых вечных химикатов или PFAS, борьбу с загрязнением от сельского хозяйства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2015367-vlazhnye-salfetki-mogut-zapretit-v-anglii-v-sleduyuschem-godu/