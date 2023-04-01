Bubble tea стал одним из самых популярных напитков в мире во время пандемии

Bubble tea. фото: Carlos Avila Gonzalez/The San Francisco Chronicle via Getty Images

Bubble tea стал одним из самых популярных напитков во всем мире во время пандемии. Успех напитка связывают с азиатскими TikTok-блогерами, однако эта популярность влияет на всю индустрию еды и напитков навынос, передает Bloomberg.

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Чай с пузырьками, также известный как Bubble tea, назван в честь жевательных шариков ("жемчужинок") из тапиоки (зернистый крахмалистый продукт, получаемый из корней маниока), которые придают сладкому напитку ту самую уникальную структуру. Популярность этого чая резко возросла во всем мире за последние два года. И это особенно заметно в США.

Данные о торговле за 2022 год показывают, что "жемчужинки" в настоящее время являются самым крупным продуктом импорта в США из Тайваня. Это редкий пример успеха во время пандемии. Ведь большинство производителей еды и напитков навынос в это время пытались справиться с кризисом, и далеко не всем удалось сохранить свой бизнес.

Резкая популярность "жемчужного" чая вызвана роликами в TikTok, которые снимали азиатские знаменитости. Свою роль сыграла и ошеломительная популярность корейской культуры во всем мире. Коди Ван является заместителем директора по развитию CoCo Fresh Tea&Juice из Тайбэя. Компания занимается выпуском Bubble tea. В период с 2019 по 2022 годы число точек компании в Северной Америке увеличилось на 77%.

В 2022 году США импортировали около 30,5 млн кг тапиоки и ее крахмальных заменителей. По данным Комиссии по международной торговле США, на тайваньских продавцов приходится 69% доли рынка. Данные из Google Trends показывают, что интерес в США к "жемчужному" чаю резко вырос в 2021 году, когда карантинные ограничения, связанные с COVID-19 были смягчены. Но за время карантина люди успели насмотреться на азиатских знаменитостей в TikTok.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2014880-bubble-tea-stal-odnim-iz-samyh-populyarnyh-napitkov-v-mire-vo-vremya-pandemii/