Европейский суд по правам человека впервые в истории рассмотрит дело об изменении климата

Термометр. Иллюстративное фото: Ulrich Baumgarten via Getty Images

Более двух тысяч женщин подали в суд на правительство Швейцарии, утверждая, что политика властей в отношении изменений климата нарушает их права на жизнь и здоровье. Впервые в своей истории Европейский суд по правам человека рассмотрит дело о климате, передает BBC.

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Рассмотрение дела в Европейском суде по правам человека является продолжением шести лет судебных разбирательств в самой Швейцарии. Температура воздуха в Швейцарии повышается быстрее, чем в среднем по миру, а периоды сильной жары становятся все более продолжительными. Швейцарские женщины, средний возраст которых составляет 73 года, заявляют, что изменение климата ставит под угрозу соблюдение их прав, а также их здоровье и даже жизнь. Их показания, представленные в судах первой инстанции, включают множество медицинских записей.

Авторы иска хотят добиться, чтобы Европейский суд по правам человека призвал правительство Швейцарии к более конкретным действиям, направленным на сокращение выбросов парниковых газов. Швейцарское правительство не отрицает, что изменение климата может повлиять на здоровье населения, однако не считает, что этот фактор связан непосредственно со здоровьем пожилых женщин.

Если женщины добьются успеха, дело может стать прецедентом для каждого из 46 государств-членов Совета Европы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2014527-evropeyskiy-sud-po-pravam-cheloveka-vpervye-v-istorii-rassmotrit-delo-ob-izmenenii-klimata/