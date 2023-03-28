Ученые: Добыча редких металлов может уничтожить морские экосистемы

Океан. Иллюстративное фото: pexels.com

Ученые заявили, что глубоководная добыча редких металлов может стать причиной уничтожения целых экосистем. При этом предприятиям необходимо заниматься добычей никеля, марганца и кобальта для строительства электромобилей и ветряных электростанций, передает The Guardian.

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Расследование, проведенное защитниками природы, привело к доказательству вреда, которое глубоководная добыча редких минералов может нанести планете. Международная благотворительная организация по охране дикой природы Fauna&Flora также обещает опубликовать отчет, который подтверждает, что глубоководная добыча редких минералов будет очень вредна для окружающей среды.

При этом именно никель, марганец и кобальт играют решающую роль в развитии сектора альтернативной энергетики. Океанологи, биологи и другие исследователи в свою очередь предупреждают, что планы по добыче редкоземельных металлов, в конце концов, приведут к широкомасштабному загрязнению мирового океана, уничтожению мировых запасов рыбы, а также к уничтожению целых морских экосистем.

"Океан играет решающую роль в функционировании нашей планеты. Защита его хрупкой экосистемы имеет решающее значение не только для морского биоразнообразия, но и для всей жизни на Земле", — сказала Софи Бенбоу из Fauna&Flora.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2014175-uchenye-dobycha-redkih-metallov-mozhet-unichtozhit-morskie-ekosistemy/