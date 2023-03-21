Ученые: Сокращения выбросов СО2 недостаточно для защиты от глобального потепления

Термометр. Иллюстративное фото: pixabay.com

На этой неделе ООН должна выпустить крупный отчет об изменениях климата, происходящих во всем мире из-за деятельности человека. Эксперты предполагают, что новый отчет будет содержать призыв к более осознанным действиям со стороны правительств для сохранения климата, передает BBC.

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В своем последнем отчете за 2021 год Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) предупредила, что деятельность человека меняет климат беспрецедентным и необратимым образом. Ученые заявили, что в этом десятилетии необходимо добиться значительного сокращения выбросов, чтобы сдержать глобальное потепление на уровне ниже 1,5°C. Только так можно защитить наиболее уязвимые экосистемы и сообщества в мире.

Бонни Уоринг, старший преподаватель Института Грэнтэма по изменению климата и окружающей среды в Имперском колледже Лондона, предполагает: в новом отчете будет сказано, что время простых решений и медленного перехода к безуглеродной экономике истекает. В последние несколько лет мир пережил разрушительные экстремальные погодные явления, вызванные изменением климата, рекордными температурами и быстрым таянием льда.

В прошлом году МГЭИК предупредила, что удаление CO2 из атмосферы необходимо, поскольку даже значительного сокращения выбросов недостаточно для ограничения глобального потепления.

"Это ставит нас в очень опасную ситуацию, потому что у нас очень мало масштабируемых стратегий для этого", — говорит Бонни Уоринг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2013607-uchenye-sokrascheniya-vybrosov-so2-nedostatochno-dlya-zaschity-ot-globalnogo-potepleniya/