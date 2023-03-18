Компании стремятся сократить число звонков в Zoom из-за их бесполезности

Zoom-конференция. Иллюстративное фото: Alistair Berg/Getty Images

Опрос, проведенный среди 10 тысяч офисных работников, показал, что руководители компаний проводят в среднем 25 часов в неделю на совещаниях. Однако от половины этих звонков можно было бы отказаться без какого-либо ущерба для компаний, передает Bloomberg.

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Исследование было проведено консорциумом Future Forum при поддержке Salesforce и Slack Technologies. По данным опроса, в котором приняли участие 10 тысяч человек, большинство топ-менеджеров подключаются к совещаниям в Zoom, поскольку не хотят пропустить что-то важное, а также, чтобы продемонстрировать свою активность вышестоящему начальству.

Однако в большинстве случаев эти совещания не относятся к их непосредственной работе и лишь отвлекают от других дел. У людей, которые располагаются на нижних ступенях карьерной лестницы, причина присутствия на совещаниях еще очевиднее — у них нет выбора.

В настоящее время многие организации пытаются оценить, насколько важны регулярные Zoom-звонки, которые они проводят с сотрудниками. Так, канадский сервис электронной коммерции Shopify заявил, что планирует сократить 320 тысяч часов звонков в Zoom. Компания собирается запретить встречи по средам и ограничить проведение больших собраний.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2013314-kompanii-stremyatsya-sokratit-chislo-zvonkov-v-zoom-iz-za-ih-bespoleznosti/