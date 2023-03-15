"Вечные химикаты" обнаружили в туалетной бумаге по всему миру

Туалетная бумага. Иллюстративное фото: pexels.com

В туалетной бумаге по всему миру обнаружены токсичные "вечные химикаты". Новые исследования показывают, что туалетная бумага может являться значительным источником загрязнения воды по всему миру, передает The Guardian.

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Новое исследование ученых из Университета Флориды показало, что туалетная бумага со всего мира, проверенная на наличие токсичных химикатов PFAS, содержала данные соединения. При этом бумага, смываемая в унитазы, в дальнейшем попадает в очистные сооружения и вероятно является значительным источником загрязнения воды. Из очистных сооружений химические вещества могут попасть в сточные воды, которые в конечном итоге распределяются по пахотным землям в качестве удобрения или проливаются в водоемы.

Ученые заявляют, что туалетную бумагу следует рассматривать как потенциально крупный источник "вечных химикатов".

PFAS — это класс из примерно 14 тысяч химических веществ, которые обычно используются для защиты потребительских товаров от воды, пятен и тепла. Их называют «вечными химическими веществами», потому что они не распадаются естественным путем. Их также связывают с риском развития рака, осложнений внутриутробного развития, заболеваниями печени, почек, аутоиммунными расстройствами и другими серьезными проблемами со здоровьем.

В ходе исследования был проверен 21 крупный бренд туалетной бумаги в Северной Америке, Западной Европе, Африке, Центральной Америке и Южной Америке, но названия брендов не были названы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2012801-vechnye-himikaty-obnaruzhili-v-tualetnoy-bumage-po-vsemu-miru/