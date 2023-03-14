Американцы перевели часы на "летнее" время

Часы. Иллюстративное фото: pixabay.com

Специалисты говорят, что перевод часов на "зимнее" и "летнее" время является более вредным для человеческого организма по сравнению с жизнью по стандартизированному времени, передает The Washington Post.

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В воскресенье, 12 марта, жители 48 штатов США и округа Колумбия перевели свои часы и перешли на "летнее" время. Благодаря этому они получат дополнительный час солнечного света по вечерам. Однако, по мнению специалистов, это вредно для человеческого организма. Эксперты говорят, что людям будет не хватать раннего утреннего солнечного света. Утреннее солнце является ключом к поддержанию циркадных ритмов, циклов сна и бодрствования и общего состояния здоровья.

Филлис Зи, невролог и заведующий отделением медицины сна в Медицинской школе Файнберга Северо-Западного университета, говорит, что без утреннего солнечного света люди могут столкнуться с нарушением циркадных ритмов, когда внутренние биологические часы не синхронизируются с солнечным временем.

По словам экспертов по сну, озабоченность по поводу полного перехода на "летнее" время, за который проголосовал Сенат, заключается в том, что это может привести к хронической рассинхронизации процессов в организме, а также к различным проблемам со здоровьем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2012664-amerikantsy-pereveli-chasy-na-letnee-vremya/