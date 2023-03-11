Женщинам разрешили плавать топлесс в бассейнах Германии

Девушка в бассейне. Иллюстративное фото: pexels.com

Женщинам будет разрешено плавать топлесс в общественных бассейнах Берлина. Соответствующее постановление городских властей вышло после того, как жительница города подала в суд на муниципальный бассейн, откуда ее выгнали из-за того, что она загорала топлесс, передает BBC.

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Это не единственный случай, когда жительницы Берлина жаловались на негативное отношение к ним в общественных бассейнах города. Другая гражданка заявляла, что ее неоднократно просили прикрыться, когда она загорала топлесс. Власти немецкой столицы согласились, что данные женщины стали жертвой дискриминации. Было выпущено постановление, согласно которому все посетители берлинских бассейнов имеют право ходить топлесс. Это решение было положительно принято всеми сторонниками движения Freikörperkultur, культуры свободного тела. Ранее многие частные бассейны в Германии уже приняли подобное правило, теперь нахождение топлесс доступно и в муниципальных бассейнах.

Полная нагота все еще запрещена в этих учреждениях, однако ходить без рубашки здесь теперь могут все люди, вне зависимости от пола.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2012419-zhenschinam-razreshili-plavat-topless-v-basseynah-germanii/