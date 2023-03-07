Новые правила "полезности" продуктов собираются ввести в США

Супермаркет. Иллюстративное фото: pixabay.com

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) готовится выпустить обновление к маркировке healthy ("здоровое питание"), присутствующей на продуктах, передает The Washington Post.

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В соответствии с новыми предложениями FDA, производители смогут маркировать свои продукты как "полезные" только в том случае, если они содержат фрукты, овощи или молочные продукты. Кроме того, содержание насыщенных жиров, натрия и сахара в продукции должно быть снижено.

Именно сахар является главным поводом недовольства компаний, которые выпускают "полезную" продукцию. По их данным, многим придется полностью изменить рецептуру своих продуктов, чтобы соответствовать новым требованиям. Все это, конечно, приведет к новым расходам. Предыдущие правила FDA устанавливали ограничения на насыщенные жиры и натрий, но не включали ограничения на сахар.

Ассоциация потребительских брендов, представляющая 1700 крупных пищевых компаний, от General Mills до Pepsi, подала в FDA 54-страничное заявление, в котором говорится, что новые правила являются "драконовскими". Они могут полностью вытеснить с рынка некоторых производителей.

"Мы обеспокоены чрезмерно строгими правилами относительно добавленного сахара. Мы ценим интерес FDA, однако считаем, что ограничительный подход к содержанию добавленных сахаров в продуктах является необоснованным и выходит за рамки полномочий управления.

Кроме того, стоит учитывать отсутствие научного консенсуса в отношении взаимосвязи между потреблением сахара и здоровым питанием", — заявили в Ассоциации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2011857-novye-pravila-poleznosti-produktov-sobirayutsya-vvesti-v-ssha/