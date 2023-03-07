Шоколад Toblerone изменит знаменитую упаковку из-за переноса производства из Швейцарии

Toblerone. Иллюстративное фото: pexels.com

Бренд шоколада Toblerone больше не сможет использовать изображение горной вершины Маттерхорн на своей упаковке. Это связано с тем, что производство шоколада будет перенесено из Швейцарии в Словакию, передает BBC.

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Американская фирма Mondelez (производитель Toblerone) заявила, что изображение горы Маттерхорн будет заменено абстрактным рисунком горы, не привязанным к изображению конкретного географического объекта. С 2017 года в Швейцарии действуют строгие правила относительно использования изображений национальных символов. Их можно использовать только для продвижения шоколадной продукции, которая производится исключительно в Швейцарии.

В Mondelez заявили, что переносят часть производства за пределы страны, чтобы отреагировать на растущий мировой спрос, а также обеспечить устойчивый рост бренда Toblerone в будущем.

Toblerone, шоколад в форме горы, сделанный из швейцарского молока с медом и миндальной нугой, впервые поступил в продажу в 1908 году в Берне. В 1970 году "зубчатый" силуэт вершины Маттерхорн появился на упаковке шоколада и стал одним из символов Toblerone.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2011854-shokolad-toblerone-izmenit-znamenituyu-upakovku-iz-za-perenosa-proizvodstva-iz-shveytsarii/