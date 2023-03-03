Японцы обнаружили на своей территории 7 тыс. неучтенных островов

Море в Японии. Иллюстративное фото: Kyodo News / Getty Images

С 1987 года считалось, что на территории Японии находится 6 852 острова. Тем не мене недавно ученые обнаружили, что на самом деле островов более 14 тысяч, передает CNN.

Как сообщают корреспонденты телеканала, сотрудники Государственной палаты по геопространственной информации Японии (GSI) провели цифровое картографирование и обнаружили, что на территории Японии насчитывается 14 125 островов.

Специалисты подчеркнули, что новые острова удалось найти не потому, что увеличилась территория страны, а потому, что на новый уровень вышли геодезические технологии.

Тем не менее, отмечается, что сейчас не единых международных критериев, определяющих размер участка суши, который может считаться островом. Потому при новом исследовании японские власти использовали те же стандарты, что и 35 лет назад. Так, в качестве островов были подсчитаны все участки суши, окружность которых составляла 100 метров и более.

Напомним, что Япония, по данным Британской энциклопедии, – это островное государство, лежащее у восточного побережья Азии. Она состоит из большой цепочки островов, расположенных по дуге с северо-востока на юго-запад, которая простирается примерно на 2400 километров через северо-западную часть Тихого океана.

Почти всю территорию Японии занимают четыре основных острова – с севера на юг это: Хоккайдо, Хонсю, Сикоку и Кюсю.

Япония на карте. Скриншот: Google Maps

Международные противоречия

При этом, как отмечают журналисты CNN, принадлежность некоторых островов оспаривается.

Например, Япония предъявляет претензии на удерживаемые Россией южные Курильские острова, которые Токио называет своими Северными территориями. Этот спор восходит к концу Второй мировой войны, когда их захватили советские войска.

Также Япония заявляет, что у нее есть исторические претензии на необитаемые острова Сэнкаку в Восточно-Китайском море, которыми она в настоящее время управляет, но Китай неоднократно оспаривал эти претензии.

Между тем, Япония и Южная Корея по-прежнему вовлечены в более чем 70-летний спор о суверенитете над группой островов, известных как Токто у Сеула и Такэсима у Токио в Японском море, которое Корея называет Восточным морем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2011635-yapontsy-obnaruzhili-na-svoey-territorii-7-tys-neuchtennyh-ostrovov/