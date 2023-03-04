Глобальные выбросы углекислого газа достигли максимума в 2022 году

Завод. Иллюстративное фото: pexels.com

Глобальные выбросы углекислого газа достигли максимальных значений в 2022 году. Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства. При этом прогнозы экспертов относительно объемов выбросов изначально были еще хуже, передает The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Согласно отчету Международного энергетического агентства, глобальные выбросы углекислого газа, связанные с производством энергии, выросли на 0,9% в 2022 году, достигнув нового максимума в более чем 36,8 млрд метрических тонн. Эти показатели ниже, чем ожидали эксперты. Во многом это связано с развитием индустрии возобновляемой энергии.

Однако эксперты по вопросам климата подчеркивают, что глобальные выбросы CO2 должны сильно сократиться, если человечество хочет достичь климатических целей. МЭА заявило, что "выбросы по-прежнему остаются на траектории неустойчивого роста".

2022 год отмечен в мировой истории войной в Украине, перебоями в экспорте нефти и природного газа из России, локдаунами в Китае, скачками мировых цен на энергоносители, ростом инфляции и перебоями с поставками. Это также повлияло на производство энергии и увеличение выбросов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2011631-globalnye-vybrosy-uglekislogo-gaza-dostigli-maksimuma-v-2022-godu/