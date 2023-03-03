Популярность саке в Японии снизилась, но повысилась за рубежом

Саке. Фото: Natasha Breen/REDA&CO/Universal Images Group via Getty Images

Традиционный японский алкогольный напиток саке набирает популярность во всем мире. При этом сами японцы стали пить намного меньше саке. Это связывают с тем, что культура современных жителей Японии стала более прозападной, передает BBC.

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Японский эмигрант Генки Ито является основателем Tippsysake, американского веб-сайта, который занимается импортом и продажей саке, традиционного японского алкогольного напитка (производится из ферментированного риса, замоченного в воде). Он заявляет, что репутация саке в Японии была испорчена дешевыми и некачественными подделками, содержащими большое количество добавок, вызывающих похмелье.

Генки Ито говорит, что снижение популярности саке в самой Японии также связано с тем, что культура современной японской молодежи стала более прозападной. Самый популярный алкогольный напиток Японии на сегодняшний день — это пиво. Также японцы предпочитают виски, вино и "хайболлы", газированные напитки, содержащие виски и фруктовые добавки.

В период с 1973 по 2020 годы ежегодные продажи саке на внутреннем рынке Японии упали на 75%. Между тем, Ассоциация пивоваров Японии заявила в 2021 году, что спрос на внутреннем рынке сократился на 30% за последнее десятилетие. При этом у 1100 заводов по производству саке, расположенных в Японии, есть надежда на то, что высокий спрос на их продукт за рубежом позволит удерживать производства на плаву.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2011461-populyarnost-sake-v-yaponii-snizilas-no-povysilas-za-rubezhom/