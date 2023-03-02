Жители Европы и Азии более активно возвращаются в офисы, чем американцы

Девушка за компьютером. Иллюстративное фото: pexels.com

Жители европейских и азиатских стран стали активно возвращаться в офисы после снятия карантинных ограничений, в то время как американцы продолжают массово работать на удаленке, передает The Wall Street Journal.

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По данным JLL, компании, которая управляет 4,6 млрд квадратных футов недвижимости по всему миру, заполняемость офисов в США составляет 40-60% от допандемийного уровня. При этом в Европе и на Ближнем Востоке этот показатель составляет 70-90%. Более того, в некоторых азиатских городах офисы заполнены на 80-110%. Это значит, что в компаниях сейчас работает больше людей, чем до пандемии.

По словам экспертов, эта разница указывает не только на то, что европейские и азиатские арендодатели оказались в более выгодном положении, чем их американские коллеги, но также на то, как города восстанавливаются от последствий пандемии.

Пустующие офисы и невостребованный общественный транспорт не дают крупным американским городам выйти на прежний уровень экономической активности. Пункты быстрого питания, магазины и другие предприятия получают меньше дохода, чем до пандемии.

По данным JLL, более 75% работников вернулись в офисы в Токио, Сеуле, Сингапуре и Стокгольме. В настоящее время ни один крупный город США не достиг таких же значений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2011309-zhiteli-evropy-i-azii-bolee-aktivno-vozvraschayutsya-v-ofisy-chem-amerikantsy/