План перехода на "зеленое" отопление раскритиковали в Британии

Тепловой насос. Иллюстративное фото: Christopher Furlong/Getty Images

Схема модернизации котлов в жилых домах, призванная помочь Великобритании перейти к "зеленому" отоплению, названа неэффективной. По данным Комитета лордов по изменению климата, достижение цели по "зеленому" отоплению в настоящее время является маловероятным, передает BBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Британская схема модернизации котлов предоставляет домохозяйствам пять тысяч фунтов стерлингов для перехода с газового котла на низкоуглеродный тепловой насос. Однако Комитет лордов по изменению климата заявил, что объем выделенных субсидий настолько низок, что достижение национальной цели по внедрению "зеленого" отопления является маловероятным.

В ответ правительство заявило, что запустит маркетинговую кампанию, направленную на то, чтобы как можно больше людей узнали об этой программе. Газовое отопление в британских домах производит почти 17% выбросов парниковых газов, которые в свою очередь ответственны за изменение климата.

Для достижения устойчивых целей в области изменения климата британское правительство планирует устанавливать 600 тысяч низкоуглеродных тепловых насосов ежегодно в течение пяти лет. В настоящее время в год удается установить лишь 50 тысяч насосов.

Правительственная схема модернизации котлов также была предназначена для запуска производства тепловых насосов в Англии и Уэльсе и снижения стоимости установки для домовладельцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2010738-plan-perehoda-na-zelenoe-otoplenie-raskritikovali-v-britanii/