Ученые: Люди смогут автоматизировать 39% работы по дому к 2033 году

Робот-пылесос. Иллюстративное фото: pixabay.com

Эксперты заявляют, что в течение следующего десятилетия 39% времени, которое люди затрачивают на работу по дому и заботу о близких, можно будет автоматизировать. Эту часть задач будут выполнять роботы, передает BBC

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Исследователи из Великобритании и Японии попросили 65 экспертов в области искусственного интеллекта спрогнозировать степень автоматизации обычных домашних задач через 10 лет. Исследователи из Оксфордского университета и японского университета Очаномидзу захотели узнать, какое влияние роботы могут оказать на неоплачиваемую домашнюю работу.

Команда попросила 29 экспертов по искусственному интеллекту из Великобритании и 36 экспертов из Японии высказать свои прогнозы относительно присутствия роботов в доме. Исследователи обнаружили, что британские эксперты-мужчины были более оптимистичны в отношении автоматизации домашнего хозяйства по сравнению с их коллегами-женщинами. В Японии при этом наблюдается обратная ситуация.

Эксперты предсказали, что покупка продуктов, скорее всего, будет автоматизирована в наибольшей степени, в то время как на уход за пожилыми людьми ИИ повлияет в меньшей степени. Технологии позволят на 60% сократить время, которое люди тратят на походы по магазинам.

Екатерина Хертог, доцент кафедры искусственного интеллекта Оксфордского университета, говорит, что непропорциональное бремя домашней работы, которое ложится на плечи женщин, отрицательно сказывается на их доходах, сбережениях и пенсиях. Таким образом, рост автоматизации может привести к гендерному равенству.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2010553-uchenye-lyudi-smogut-avtomatizirovat-39-raboty-po-domu-k-2033-godu/