Студенты Кембриджа проголосовали за переход на веганское меню

Кембридж. Иллюстративное фото: PA Images via Getty Images

Студенты Кембриджского университета проголосовали за полный переход на веганское меню. Теперь им предстоят переговоры с представителями кафе и столовых, работающих на территории кампуса, об исключении всех продуктов животного происхождения, передает The Guardian.

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Студенческий союз Кембриджа проголосовал за проведение переговоров с университетскими службами общественного питания об исключении из меню всех продуктов животного происхождения. Однако этот шаг не гарантирует, что общепиты Кембриджа станут полностью веганскими, поскольку последнее слово остается за университетом. Это также не распространяется на 31 колледж университета. Хотя мнение студентов вуза может стать решающим при обсуждении полного перехода на веганское меню.

72% студентов проголосовали за данную инициативу, поскольку она, по их мнению, является логичным шагом в ситуации климатического кризиса и борьбы за сохранение биоразнообразия. Студентам уже удалось добиться успеха в 2016 году, когда университет исключил говядину и баранину из меню общепитов.

Представитель университета заявил, что руководство Кембриджа всегда радо инициативам от студентов и готово к действиям, направленным на борьбу с климатическим кризисом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2010397-studenty-kembridzha-progolosovali-za-perehod-na-veganskoe-menyu/