Повышение уровня моря вызовет "исход библейского масштаба", заявили в ООН

Море. Иллюстративное фото: pexels.com

ООН заявила, что повышение уровня моря угрожает массовым исходом библейских масштабов. Генсек Антониу Гутерриш призвал мировых лидеров к срочным действиям, поскольку изменение климата уже угрожает миллиарду человек, передает The Guardian.

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Генеральный секретарь ООН предупредил, что повышение уровня моря угрожает "массовым исходом целых народов в библейских масштабах". Антониу Гутерриш заявил, что климатический кризис спровоцировал повышение уровня моря и может нанести ущерб почти миллиарду человек: от Лондона до Лос-Анджелеса и от Бангкока до Буэнос-Айреса. По его словам, некоторые народы могут прекратить свое существование, утонув под водой.

Обращаясь к Совету безопасности ООН, Гутерриш сказал, что странам необходимо сократить выбросы углерода, решить проблему бедности, которая усугубляет пагубное воздействие повышения уровня мирового океана, а также разработать новые международные законы для защиты людей, которые остались без дома и даже без гражданства.

Он сказал, что повышение уровня моря является множителем угрозы, который, наносит ущерб жизням, экономике и инфраструктуре и может иметь «драматические последствия» для глобального мира и безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2009502-povyshenie-urovnya-morya-vyzovet-ishod-bibleyskogo-masshtaba-zayavili-v-oon/