Фабрику Mars Wrigley оштрафовали за рабочих, упавших в чан с шоколадом

Шоколад. Иллюстративное фото.: pixabay.com

Регулирующие органы США в области труда оштрафовали кондитерскую фабрику Mars Wrigley за то, что двое рабочих упали в чан с шоколадом. Сотрудников удалось спасти, однако компания не избежала штрафа, передает BBC.

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Фабрика Mars Wrigley в городе Элизабеттаун (штат Пенсильвания) была оштрафована Управлением по охране труда на сумму более 14 500 долларов. Инцидент произошел в июне 2022 года. Оба сотрудника не были штатными работниками компании и устроились туда на неполный рабочий день. Чтобы вытащить упавших мужчин пришлось перерезать днище чана с шоколадом. По сообщениям местных властей, на место происшествия прибыли более двух десятков спасателей, а один рабочий был доставлен в больницу на вертолете.

В отчете регулятора сказано, что этот инцидент является "серьезным нарушением", поскольку рабочие были наняты для очистки резервуаров и не прошли надлежащего обучения технике безопасности. Рабочие упали в дозировочный резервуар, используемый для смешивания ингредиентов шоколада Dove.

В компании заявили, что безопасность сотрудников является для них приоритетом, поэтому все замечания регулятора будут учтены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2009139-fabriku-mars-wrigley-oshtrafovali-za-rabochih-upavshih-v-chan-s-shokoladom/