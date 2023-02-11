SpaceX протестировала новую мощную ракету Starship

SpaceX. Иллюстративное фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Космическая компания Илона Маска SpaceX протестировала Starship, новую огромную ракету. Starship станет самой мощной оперативной ракетной системой в истории, когда совершит свой первый полет, передает BBC.

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Запуск может произойти в ближайшие недели, если SpaceX удовлетворится результатами тестирования, которое прошло на этой неделе. Сжигание двигателей нижней части ракеты прошло в научно-исследовательском центре SpaceX в Бока-Чика на границе Техаса и Мексики.

Илон Маск заявил у себя в Twitter, что команда выключила один двигатель перед испытанием, а другой двигатель остановился, в результате чего в общей сложности заработал 31 двигатель. Однако даже этого числа двигателей достаточно, чтобы ракета могла выйти на орбиту. Маск возлагает большие надежды на эту ракету. Предприниматель хочет использовать ее для отправки спутников и людей на околоземную орбиту.

NASA уже заключило контракт со SpaceX на разработку версии ракеты, которая может сыграть ключевую роль в программе Artemis, предполагающей высадку астронавтов на Луне. При этом сам Илон Маск, как известно, сосредоточен на покорении Марса. Он давно мечтает добраться до Красной планеты, основать там поселение и сделать людей "многопланетным видом". Он также говорил, что мечтает о кораблях, которые смогут доставлять человека с планеты на планету за короткое время.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2008873-spacex-protestirovala-novuyu-moschnuyu-raketu-starship/