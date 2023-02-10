Дома престарелых в США терпят колоссальные убытки

Пенсионер. Иллюстративное фото: pixabay.com

Более половины домов престарелых в США терпят колоссальные убытки. Ситуация рискует усугубиться в мае 2023 года, когда в Штатах завершится действие программы господдержки пострадавших от COVID-19, передает Quartz.

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11 мая в США прекратит действовать программа государственных субсидий, призванная поддержать граждан в сложных условиях пандемии. И эксперты полагают, что ни одна отрасль не пострадает от программы так сильно, как дома престарелых. Американская ассоциация здравоохранения (AHCA), которая представляет интересы тысяч домов престарелых, на этой неделе заявила, что организации теряют деньги из-за растущих расходов на здравоохранение, небольших возмещений по программе Medicaid и уменьшающегося количества проживающих.

По словам представителей Ассоциации, если правительство США не примет меры в ближайшее время, то дома престарелых вынуждены будут переехать в местности с более дешевым уровнем жизни. Из-за этого гражданам будет сложнее навещать своих пожилых родственников. Больницы будут переполнены, поскольку им некуда будет отправить пациентов после лечения.

По данным ACHA, более 60% пациентов домов престарелых получают страховку Medicaid, но она покрывает только 86% их расходов. Когда разразилась пандемия, домам престарелых, бюджет которых уже был ограничен, пришлось тратить больше денег на средства индивидуальной защиты. Кроме того, во время пандемии пациенты осознали, что могут получать хороший уход на дому и для этого не надо заселяться в дома престарелых.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2008718-doma-prestarelyh-v-ssha-terpyat-kolossalnye-ubytki/