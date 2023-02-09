ООН: Сельское хозяйство и фармацевтика могут стать причиной распространения супербактерий

Животноводство. Иллюстративное фото: pexels.com

ООН предупредило, что сельское хозяйство, фармацевтика и загрязнение окружающей среды способствуют росту супербактерий. В докладе говорится, что сточные воды, плохие санитарные условия и отсутствие регулирования вызывают устойчивость к противомикробным препаратам и угрожают здоровью людей во всем мире, передает The Guardian.

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Представители ООН предупредили, что загрязнение от животноводства, фармацевтики и здравоохранения представляют угрозу для современной медицины, поскольку попадание навоза и других загрязнений в водные пути способствует глобальному росту супербактерий. Животноводство является одним из основных источников штаммов бактерий, у которых развилась устойчивость ко всем формам антибиотиков из-за чрезмерного использования лекарств в сельском хозяйстве.

Фармацевтическое загрязнение водных путей заводами по производству лекарств наряду с неспособностью обеспечить санитарию и контроль сточных вод также может привести к росту супербактерий. Выводы нового отчета показывают, что загрязнение и отсутствие санитарии в развивающемся мире больше не могут рассматриваться как отдаленная и локальная проблема бедных стран.

Супербактерии распространяются быстро и угрожают здоровью даже людей в хорошо финансируемых системах здравоохранения в богатых странах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2008548-oon-selskoe-hozyaystvo-i-farmatsevtika-mogut-stat-prichinoy-rasprostraneniya-superbakteriy/