Роста безработицы во всем мире ожидают эксперты в 2023 году

Девушка. Иллюстративное фото: pexels.com

По данным отчета Международной организации труда, число безработных в 2023 году увеличится во всем мире. Увеличение показателя, согласно прогнозу, будет наблюдаться и в следующем году, передает Ranking.

Согласно данным отчета Международной организации труда (International Labour Organization) "Мировая занятость и социальные перспективы: тенденции 2023 года", к концу 2022 года во всем мире количество безработных составило 205,2 млн человек.

Это на 11,2 млн меньше, чем в 2021 году, и на 30 млн меньше, чем в разгар пандемии в 2020 году.

При этом в 2019 году показатель был ниже на 13,3 млн человек, чем в 2022 году.

В 2023 году число безработных вырастет на 3 млн и составит 208,2 млн человек, а в 2024 году — увеличится до 210,9 млн человек. То есть в этом и в следующем году уровень безработицы в мире будет равен 5,8%.

В гендерном соотношении уровень безработицы для женщин (5,8%) и мужчин (5,7%) практически одинаков. Но в 2024 году для женщин он увеличится до 5,9%.

В отчете Казахстан (как, например, Россию, Турцию и Китай) отнесли в список стран с уровнем дохода выше среднего. В этих странах уровень безработицы в 2022 году составил 6%, а в 2023-2024 годах он уменьшится до 5,8%.

Международная организация труда (International Labour Organization) - учреждение ООН, основанное в 1919 году, куда входят 187 государств-членов. Цель организации - установление трудовых стандартов, разработки политики и программ, способствующих обеспечению достойного труда для всех женщин и мужчин, говорится на официальном сайте МОТ.

Основные цели МОТ - продвижение прав в сфере труда, поощрение возможностей достойной занятости, усиление социальной защиты и укрепление диалога по вопросам, связанным с трудовой деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2007954-rosta-bezrabotitsy-vo-vsem-mire-ozhidayut-eksperty-v-2023-godu/