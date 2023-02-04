Центр, изучающий дезинформацию в Сети, закроется в США перед выборами

Человек печатает на клавиатуре. Иллюстративное фото: pixabay.com

Школа государственного управления Кеннеди при Гарвардском университете заявила, что в следующем году закроет известный исследовательский центр, изучающий дезинформацию в интернете. Это станет поворотным моментом в изучении влияния социальных сетей на американское общество и политику, передает The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

С 2019 года в рамках проекта "Технологии и социальные изменения" Школа публикует исследования о ложных сообщениях о коронавирусе и методах онлайн-подстрекательства, которые предшествовали беспорядкам в Капитолии США 6 января 2021 года. Представитель Школы Нэнси Гиббс заявила, что исследовательский центр придется закрыть из-за того, что один из его руководителей не имеет квалификации в области образования.

По словам Гиббса, директор проекта Джоан Донован, один из самых цитируемых в стране экспертов по манипуляциям в СМИ, не является преподавателем по образованию, поэтому не может продолжать руководить проектом.

Закрытие проекта за несколько месяцев до выборов 2024 года знаменует собой неожиданное развитие одной из самых горячих тем в американском исследовательском мире: как взаимодействие технологий, политического оппортунизма и невольных интернет-пользователей сформировало общественное обсуждение и демократические дебаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2007920-tsentr-izuchayuschiy-dezinformatsiyu-v-seti-zakroetsya-v-ssha-pered-vyborami/