Уровень счастья людей по публикациям в Twitter измерили ученые

Улыбка. Иллюстративное фото: pexels.com

Исследователи оценили уровень счастья жителей крупных мегаполисов мира по их публикациям в Twitter. Аналитики попытались понять, какие общественные пространства вызывают у людей радость, а какие, наоборот, провоцируют проявление негативных эмоций, передает Bloomberg.

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Анализ почти двух миллионов твитов с геотегами из Лондона и Сан-Франциско показал, что люди выражают больше положительных эмоций в таких местах, как рестораны и парки, и больше отрицательных эмоций в офисах и на спортивных стадионах.

Используя нейросети, исследователи из Киотского технологического института проанализировали, где именно были опубликованы твиты, с помощью которых пользователи выражали гнев, ожидание, отвращение, страх, радость, печаль, удивление или доверие. Исследование было основано на твитах, опубликованных в 2016 и 2017 годах.

Зеленые зоны вызывали самые положительные эмоции у горожан, а такие места, как бассейны, парусные порты, береговые линии и лодочные спуски, провоцировали публикацию твитов с высоким уровнем радости. Самый высокий уровень гнева, печали и отвращения среди пользователей был зафиксирован во время инаугурации Дональда Трампа в 2017 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2007746-uroven-schastya-lyudey-po-publikatsiyam-v-twitter-izmerili-uchenye/