Китайская провинция сняла ограничения на количество детей в семьях

Дети. Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images

Китайская провинция Сычуань сняла ограничения на количество детей в семьях. Кроме того, в провинции больше не будет действовать негласный запрет на рождение детей вне брака, передает The Guardian.

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Провинция Сычуань с населением более 80 млн человек снимет ограничение на количество детей в семье в рамках национальной кампании по увеличению рождаемости. Комиссия по здравоохранению Сычуани объявила, что с 15 февраля всем людям будет разрешено регистрировать рождение в правительстве провинции.

До этого комиссия разрешала регистрироваться в местных органах власти только супружеским парам, которые хотели иметь до двух детей. В правительственном уведомлении власти провинции Сычуань заявили, что новые меры смещают акцент на увеличение рождаемости в стране.

Национальная политика прямо не запрещала незамужним женщинам иметь детей, но для доступа к бесплатным услугам, включая дородовое медицинское обслуживание, декретные выплаты по беременности и родам, а также защиту занятости, обычно требовалось свидетельство о браке.

Правительство Китая усиленно стремится увеличить рождаемость в стране. В 2022 году население страны сократилось впервые за шесть десятилетий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2007443-kitayskaya-provintsiya-snyala-ogranicheniya-na-kolichestvo-detey-v-semyah/