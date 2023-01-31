Дровяное отопление назвали причиной загрязнения воздуха в Лондоне

Дрова. Иллюстративное фото: pixabay.com

Дровяное отопление домов стало причиной самого сильного загрязнения воздуха в Лондоне за последние шесть лет. По мнению экспертов, топка печей с помощью дров оказывает больше негативного воздействия на окружающую среду, чем выхлопы от автомобилей, передает The Guardian.

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В прошлые выходные загрязнение воздуха в Лондоне достигло максимального значения (10 по индексу правительства Великобритании). Наибольшие концентрации загрязняющих частиц были обнаружены в юго-западных пригородах. Это самое сильное загрязнение воздуха, зафиксированное в Лондоне с января 2017 года.

Согласно данным Имперского колледжа Лондона, большую роль в загрязнении воздуха играет использование дров. Анализ частиц сажи в воздухе показал, что от 60% до 70% из них приходится на отопление дровами или твердым топливом. В среднем за весь год дровяное отопление в Великобритании производит больше загрязнений, чем выхлопные газы от автомобилей.

Доктор Джеймс Хейдон из Ноттингемского университета считает, что без дополнительных действий, направленных на контроль дровяного отопления в домах, Соединенному Королевству будет трудно достичь целей по сокращению загрязнения воздуха.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2007295-drovyanoe-otoplenie-nazvali-prichinoy-zagryazneniya-vozduha-v-londone/