NASA проводит испытание ядерных ракет для сверхбыстрой доставки астронавтов на Марс

NASA. Иллюстративное фото.: pixabay.com

NASA проводит испытания ядерных ракет, которые способны доставить астронавтов на Марс за рекордно короткое время. Агентство надеется высадить людей на Марсе уже в 2030-х годах, передает The Guardian.

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Проект разрабатывается NASA в сотрудничестве с Агентством перспективных оборонных исследовательских проектов (Darpa) правительства США. Планируется, что ядерный тепловой ракетный двигатель можно будет продемонстрировать уже в 2027 году. Новаторская двигательная установка для космических полетов будет сильно отличаться от химических систем, распространенных с тех пор, как почти столетие назад началась современная эра ракетостроения.

"Использование ядерной тепловой ракеты позволяет сократить время полета, снижая риск для астронавтов. Сокращение времени в пути — ключевой компонент пилотируемых миссий на Марс, поскольку более длительные полеты требуют большего количества припасов и более надежных систем", — сообщают в NASA.

Агентство надеется высадить людей на Красную планету в 2030-х годах в рамках программы "Луна-Марс".

Миссия NASA "Артемида-2", которая впервые за более чем полвека отправит астронавтов облететь Луну, запланирована на 2024 год. Следующая миссия "Артемида-3" доставит астронавтов, в том числе первую женщину, на поверхность Луны впервые с 1972 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2006702-nasa-provodit-ispytanie-yadernyh-raket-dlya-sverhbystroy-dostavki-astronavtov-na-mars/