Плюсы и минусы четырехдневной рабочей недели обсудили на форуме в Давосе

Офисный работник. Иллюстративное фото: Pexels

Новое исследование доказывает, что четырехдневная рабочая неделя повышает продуктивность и помогает избежать выгорания. Новую глобальную тенденцию рынка труда обсудили во время Всемирного экономического форума в Давосе, передает Bloomberg.

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По мнению группы экспертов, выступивших на Всемирном экономическом форуме в Давосе, четырехдневная рабочая неделя может, как повысить производительность, так и иметь ряд других плюсов для работодателей и сотрудников. Идея сокращенной рабочей недели набрала популярность после того, как пандемия COVID-19 изменила рабочий график большинства людей.

Исследование, координируемое некоммерческой правозащитной группой 4 Day Week Global, в котором принимают участие десятки компаний, показало снижение стресса и беспокойства, а также повышение эффективности и доходов. Об этом заявил Адам Грант, организационный психолог из Уортонской школы Пенсильванского университета.

Министр труда Нидерландов Кариен ван Геннип добавил, что перед лицом таких проблем, как изменение климата, переход на более чистые источники энергии и здравоохранение для стареющего населения, сокращение традиционной рабочей недели может быть успешным только при условии повышения производительности.

Однако не все собравшиеся на форуме в Давосе были согласны с приведенными доводами. По словам генерального секретаря Глобального союза UNI Кристи Хоффман, не все хотят работать в режиме сокращенной рабочей недели. Например, некоторые сотрудники предпочли бы пятидневную неделю и шесть дополнительных выходных в году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2006374-plyusy-i-minusy-chetyrehdnevnoy-rabochey-nedeli-obsudili-na-forume-v-davose/