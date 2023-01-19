Американцы могут заработать с помощью своих питомцев

Собака. Иллюстративное фото: pixabay.com

Американский гигант по производству товаров для домашних животных PetSmart дает своим клиентам возможность заработать. PetSmart ищет одну кошку и одну собаку, которые будут тестировать продукцию компании в течение года. Хозяева питомцев получат за это 10 тысяч долларов, передает Quartz.

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По данным компании, животные, которые будут выбраны в качестве тестировщиков, будут нести ответственность за то, чтобы питомцы со всех штатов были в курсе новинок от PetSmart. Хозяева животных-тестировщиков получат вознаграждение в размере 10 тысяч долларов. За это они должны будут активно публиковать контент со своим питомцем в Instagram и TikTok, а также посещать все многочисленные мероприятия, которые будет проводить PetSmart в течение года.

"Хотя это предложение может показаться забавой и игрой, его преимущества очень реальны. В течение одного года участники проекта будут получать постоянные поставки новейших продуктов для обзора, а также бесплатные сеансы груминга.

Им также предстоит появляться на всех мероприятиях PetSmart в качестве VIP-питомца. Это сложная работа, но кто-то должен ее делать", — заявили в PetSmart.

В настоящее время компания находится в поиске одной кошки и одной собаки на территории США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2005801-amerikantsy-mogut-zarabotat-s-pomoschyu-svoih-pitomtsev/