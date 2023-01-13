Газ. Иллюстративное фото: pexels.com

Запретить газовые плиты в помещениях предложили в США. Ведущее национальное агентство по надзору за потребителями выразило обеспокоенность по поводу того, что газовые плиты являются причиной загрязнения воздуха в помещениях, передает The New York Times.

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Ричард Трумка-младший, комиссар Комиссии по безопасности потребительских товаров США заявил, что высший национальный орган по надзору за потребителями может принять некоторые регулирующие меры в связи с растущим количеством исследований, связывающих газовые плиты с вредными для здоровья загрязняющими веществами. Причем вред может представлять угрозу, как для здоровья человека, так и для окружающей среды.

"Это скрытая опасность. А любая опасность, которую нельзя обезвредить, должна быть запрещена", — сказал Ричард Трумка-младший.

Его слова вызвали критику со стороны представителей отрасли. Заявления комиссара обсудили в Американском институте нефти, где собрались представители нефтегазовой отрасли и их сторонники в Конгрессе.

Представитель Белого дома Майкл Кикукава заявил, что президент Джо Байден не поддерживает идею запрета на газовые плиты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2005091-zapretit-gazovye-plity-v-pomescheniyah-predlozhili-v-ssha/