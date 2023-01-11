ООН: Озоновый слой Земли может быть полностью восстановлен

Планета Земля. Иллюстративное фото: pixabay.com

Озоновый слой Земли может быть полностью восстановлен в течение нескольких следующих десятилетий, заявили специалисты ООН. По их словам, меры, предпринятые ранее, оказали положительное воздействие, и теперь необходимо приступить к полному восстановлению озонового слоя, передает BBC.

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Озоновый слой представляет собой тонкую часть атмосферы Земли, которая поглощает большую часть ультрафиолетового излучения Солнца. Когда он истощается, излучение может достигать поверхности, причиняя потенциальный вред людям и другим живым существам.

Ультрафиолетовые лучи могут повредить ДНК и вызвать солнечные ожоги, увеличивая долгосрочный риск таких проблем, как рак кожи. Озоновый слой начал истощаться в 70-х годах прошлого века. Особенно вредными для озонового слоя признают аэрозольные баллончики и кондиционеры.

Согласно данным ООН, заключенное в 1987 году международное соглашение о прекращении использования вредных химических веществ, наносивших ущерб озоновому слою Земли, оказалось успешным. Это соглашение стало первым договором ООН, получившим всеобщую ратификацию, и почти 99% запрещенных озоноразрушающих веществ были выведены из обращения.

Новый отчет ООН был воспринят как хорошая новость и свидетельство того, что быстрые международные действия по предотвращению экологических кризисов могут работать. Однако ученые предупреждают, что дальнейший прогресс не гарантирован без соблюдения прежних мер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2004767-oon-ozonovyy-sloy-zemli-mozhet-byt-polnostyu-vosstanovlen/