Японский космический стартап отправил модуль на Луну

Луна. Иллюстративное фото: pexels.com

SpaceX запустила посадочный модуль японского стартапа ispace на Луну. Hakuto-R может стать первым коммерческим космическим кораблем, совершившим посадку на Луне. Эта программа реализовывается на фоне обострения космической гонки США и Китая, передает Bloomberg.

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Японский лунный посадочный модуль Hakuto-R с двумя вездеходами стартовал в воскресенье с помощью ракеты SpaceX Falcon 9. Посадочный модуль Hakuto-R токийской компании ispace должен стать первым коммерческим космическим кораблем, приземлившимся на Луне. При этом старт миссии дважды откладывался.

Модуль отправился к Луне окольным путем и, как ожидается, приземлится внутри кратера Атлас примерно в конце апреля. На его борту находятся два вездехода: один принадлежит Японскому агентству аэрокосмических исследований (JAXA), второй принадлежит Объединенным Арабским Эмиратам. Кроме того, на борту модуля: экспериментальная твердотельная батарея от NGK Spark Plug, музыкальный диск с песней SORATO в исполнении японской рок-группы Sakanaction и другие грузы.

Обострение космического соперничества между США и Китаем, а также амбициозная марсианская программа Илона Маска подтолкнули стартапы во всем мире к поиску новых путей для освоения ресурсов на лунной поверхности и в космосе.

Подобно тому, как Маск хочет построить колонию на Марсе, японский стартап ispace ставит своей целью построить на Луне поселение с населением около тысячи человек к 2040 году. Компания планирует переправить оборудование на Луну, чтобы превратить ее в пригодный для жилья коммерческий центр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2001123-yaponskiy-kosmicheskiy-startap-otpravil-modul-na-lunu/