Древняя ДНК, обнаруженная в Гренландии, доказывает, что раньше на полуострове были леса

Гренландия. Иллюстративное фото: pexels.com

ДНК, обнаруженная в Северной Гренландии, доказывает, что на этой территории когда-то проживали мастодонты и лемминги. Новое открытие дает ученым беспрецедентное представление о том, как изменение климата может формировать экосистемы, передает The Guardian.

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Анализ ДНК, обнаруженной в Северной Гренландии, показывает, что на этом полуострове, который сейчас является полярной пустыней, когда-то были бореальные леса из тополей и берез, изобилующие дикой природой. Новое открытие дает ученым подсказку, какие виды способны адаптироваться и генетически модифицироваться во время глобального потепления.

"Наконец-то открыта новая глава, охватывающая один миллион дополнительных лет истории. Впервые мы можем напрямую взглянуть на ДНК экосистемы, существовавшей в далеком прошлом", — говорит профессор Эске Виллерслев из Кембриджского и Копенгагенского университетов.

Виллерслев и его коллеги работали над проектом 16 лет. В результате чего ДНК 41 образца, спрятанного в глине и кварце, была секвенирована и идентифицирована. Образцы древней ДНК были найдены в осадочных отложениях толщиной почти 100 метров, которые формировались более 20 тысяч лет. Осадок, спрятанный в устье фьорда в Северном Ледовитом океане в самой северной точке Гренландии, сохранился во льду и оставался нетронутым в течение двух миллионов лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2000666-drevnyaya-dnk-obnaruzhennaya-v-grenlandii-dokazyvaet-chto-ranshe-na-poluostrove-byli-lesa/