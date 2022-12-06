"Массив антенн в квадратный километр": началось строительство самого большого телескопа в мире

Square Kilometre Array. Фото: skatelescope.org

В понедельник сразу на двух континентах начинается строительство SKA (Square Kilometre Array) - крупнейшего радиотелескопа в мире.

Различные части этого массивного объекта будут построены на территории Южной Африки и Австралии, штаб-квартира проекта размещается в Великобритании.

Телескоп предназначен для решения наиболее сложных вопросов в современной астрофизике, в том числе проверки различных положений теории Эйнштейна.

Делегации из восьми стран, участвующих в проекте, приняли участие в церемониях в графстве Мерчисон в Западной Австралии и в Кару в Северо-Капской провинции ЮАР.

Затем к работе приступили бульдозеры.

"Это момент, когда все становится реальностью", - говорит профессор Фил Даймонд, генеральный директор организации по созданию телескопа.

"Мы проделали путь длиной в 30 лет. Первые 10 лет были посвящены разработке концепций и идей. Вторые 10 лет - разработке технологии. А последнее десятилетие было посвящено детальному проектированию, обеспечению участков, получению согласия правительств на создание организации и выделению средств для начала работы", - сказал он в интервью Би-би-си.

Первоначальная архитектура телескопа будет включать в себя около 200 параболических антенн, или "тарелок", а также более 130 тысяч дипольных антенн, чем-то напоминающих рождественские елки.

Таким образом эффективная площадь телескопа, способная принимать радиосигналы из космоса, составит сотни тысяч квадратных метров.

Это обеспечит SKA беспрецедентную чувствительность и разрешающую способность при исследовании небесных объектов.

Система будет работать в диапазоне частот от примерно 50 мегагерц до 25 гигагерц - иначе говоря, в волновом диапазоне от нескольких сантиметров до нескольких метров.

Это позволит телескопу обнаружить очень слабые радиосигналы, исходящие от космических источников, расположенных за миллиарды световых лет от Земли, включая излучение, возникшее в первые несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва.

Одной из главных задач SKA будет попытка проследить историю возникновения и распространения водорода - самого расхожего элемента во Вселенной.

Телескоп сможет обнаружить присутствие водорода в космосе в эпоху, предшествовавшую появлению первых звезд из газопылевых облаков.

"SKA внесет вклад в самые разные области астрономии, - считает доктор Шари Брин, руководитель научных операций обсерватории. - В частности, недавно обнаруженные "быстрые радиовсплески". За долю секунды они выбрасывают количество энергии, эквивалентное тому, что наше Солнце излучает за целый год. И мы понятия не имеем, что это. Как такое возможно? Надеюсь, SKA даст ответ".

Телескоп строится в районах, уже используемых для радиоастрономии, хотя и в меньших масштабах.

Однако для расширения этих площадок потребовалось заключить различные земельные соглашения с фермерами в Кару и с Ваджарри Ямаджи - племенем коренных австралийцев, владеющим землей в Мерчисоне.

Общая сумма финансовых затрат на сегодняшний день составляет чуть менее 500 млн евро - примерно четверть общего бюджета постройки.

Первым этапом в работе телескопа можно считать 2024 год, когда четыре антенны в Австралии и шесть антенных станций в Южной Африке начнут работать как единое целое.

К окончанию постройки в 2028 году эффективная площадь сбора данных SKA составит около 500 тысяч квадратных метров. Однако телескоп спроектирован таким образом, что его можно будет увеличивать и дальше. Возможно, его название (в переводе "массив антенн площадью один квадратный километр") в какой-то момент можно будет понимать буквально - если к проекту присоединятся новые участники.

В настоящее время в организацию по постройке SKA входят ЮАР, Австралия, Великобритания, Китай, Италия, Нидерланды, Португалия и Швейцария - эти страны ратифицировали договор.

Франция, Испания и совсем недавно Германия объявили о присоединении к проекту, Канада, Индия, Швеция, Южная Корея и Япония рассматривают такую возможность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2000272-massiv-antenn-v-kvadratnyy-kilometr-nachalos-stroitelstvo-samogo-bolshogo-teleskopa-v-mire/