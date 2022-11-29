Эксперты: Все больше американцев предпочитают стареть в одиночестве

Пенсионер. Иллюстративное фото: pixabay.com

С каждым годом все больше американцев предпочитают встречать старость в одиночестве. Эксперты считают, что семьи, состоящие из одного человека, могут быть проблемой для рынка жилья и сферы здравоохранения, передает The New York Times.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

В 1960 году в США было зафиксировано 13% семей, состоящих из одного человека. Но с каждым годом эта цифра росла, и сегодня уверенно приближается к 30%. Для людей в возрасте 50 лет и старше этот показатель составляет 36%. В 2000 году около 15 млн американцев старше 50 лет жили в одиночестве. Сейчас таковых насчитывается 26 млн. Это больше, чем в любой другой исторический период.

Эта тенденция также демонстрирует глубокие изменения, которые претерпело отношение к гендеру и браку в обществе. Люди старше 50 лет сегодня чаще, чем предыдущие поколения разведены или никогда не вступали в брак. Более 60% одиноких людей являются женщинами.

"Происходят огромные, взрывоопасные социальные и демографические изменения", — сказал Маркус Шафер, социолог из Университета Бейлора, изучающий пожилое население.

Эксперты говорят, что проблема жизни в одиночестве усугубляется тем, что примерно каждый шестой американец в возрасте 55 лет не имеет детей, что вызывает вопросы о том, как будет осуществляться уход за пожилыми людьми в ближайшие десятилетия. Кроме того, многие из них живут в домах, в которых больше трех комнат, что также создает дисбаланс на рынке жилья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1999190-eksperty-vse-bolshe-amerikantsev-predpochitayut-staret-v-odinochestve/