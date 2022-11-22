Байден помиловал двух индеек в преддверии Дня благодарения (видео)

Байден на церемонии около Белого дома. Кадр из видео: YouTube/Bloomberg Markets and Finance

В преддверии Дня благодарения в США президент Джо Байден помиловал двух индеек из Северной Каролины, продолжив традицию своих предшественников на посту президента, передает Fox News.

Каждый год Национальная федерация индейки присылает данных птиц президенту США перед Днем благодарения в ноябре. Первым американским президентом, получившим индейку в 1947 году, был Гарри Трумэн.

Считается, что первым лидером Штатов, помиловавшим присланную федерацией птицу, был президент Джон Кеннеди. А сделал традицию официальной - Джордж Буш-старший.

В этом году Байдену прислали двух индеек по кличкам Шоколад (Chocolate) и Крошка (Chip) из Северной Каролины. Действующий президент помиловал их, в шутку отметив, что птиц назвали любимым вкусом его мороженого - мороженого с шоколадной крошкой (chocolate chip ice cream). К слову, так же он поступил и в прошлом году, пожалев индеек по кличкам Арахисовое масло и Желе.

Данное мероприятие состоялось перед журналистами около Белого дома на следующий день после 80-летнего юбилея Байдена.

День благодарения отмечается в США в четвертый четверг ноября, а в Канаде - во второй понедельник октября. Таким образом, американцы отметят его 24 ноября, а у канадцев праздник уже прошел 10 октября. Традиционное блюдо на праздничном столе в этот день - приготовленная индейка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1998345-bayden-pomiloval-dvuh-indeek-v-preddverii-dnya-blagodareniya-video/