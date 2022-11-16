Штаб-квартира Equinor. Иллюстративное фото: HAKON MOSVOLD LARSEN/NTB/AFP via Getty Images

Крупнейшая в мире плавучая ветряная электростанция произвела первую электроэнергию. До конца года в эксплуатацию должны быть введены семь турбин ветряной электростанции. Установка еще четырех запланирована на 2023 год, передает CNBC.

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Норвежская энергетическая компания Equinor сообщила, что первая ветряная турбина Hywind Tampen произвела электроэнергию в воскресенье днем. Hywind Tampen изначально планировали использовать для обеспечения энергоснабжением нефтегазовых месторождений в Северном море.

В Equinor заявили, что первая электроэнергия, произведенная Hywind Tampen, была отправлена ​​​​на нефтегазовое месторождение Gullfaks.

"Я горжусь тем, что мы начали производство на Hywind Tampen, первой в Норвегии и крупнейшей в мире плавучей ветряной электростанции. Это уникальный проект, первая в мире ветряная электростанция, питающая установки, производящие нефть и газ", — сказал Гейр Тунгесвик, исполнительный вице-президент Equinor по проектам, бурению и закупкам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1997213-krupneyshaya-v-mire-plavuchaya-vetryanaya-elektrostantsiya-proizvela-pervuyu-elektroenergiyu/