Ученые: Гигантский астероид направляется в сторону Земли, но он не опасен

Вид Земли из космоса. Иллюстративное фото: Gettty Images/ NASA/ Handout

Ученые обнаружили, что в сторону Земли движется гигантский астероид, чей диаметр оценивают от 1 до 2 км. Его даже прозвали "убийцей планет", однако, по словам ученых, людям бояться нечего. У космического тела нет шансов столкнуться с Землей, передает The Guardian.

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Об астероиде, названном 2022 AP7, сообщили исследователи, ищущие космические камни на орбитах Земли и Венеры. В статье для Astronomical Journal ведущий автор исследования Скотт Шеппард и его коллеги из Института науки Карнеги в Вашингтоне сообщают, что обнаружили три "довольно больших" астероида, один из которых (2022 AP7) в настоящее время пересекает орбиту Земли.

Команда исследователей говорит, что диаметр 2022 AP7 составляет от 1,1 до 2,3 км, что делает его самым большим астероидом, обнаруженным с 2014 года. Вероятнее всего, он даже входит в 5% самых больших из когда-либо известных человечеству астероидов.

"Любой астероид размером более одного километра считается потенциальным "убийцей планет". Однако в настоящее время у него нет шансов столкнуться с Землей", — сказал Шеппард.

Он добавил, что со временем астероид начнет пересекать орбиту Земли ближе к тому месту, где находится планета, но это произойдет через несколько столетий. Пока сложно предсказать опасность объекта через такой длительный срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1995373-uchenye-gigantskiy-asteroid-napravlyaetsya-v-storonu-zemli-no-on-ne-opasen/